"Sono molto felice di continuare a stare qui. Ormai sono tanti anni che indosso questa maglia, e ogni anno è sempre un grande privilegio continuare a rappresentare questi colori". Comincia così l'intervista a Inter TV di Irene Santi, fresca di rinnovo con i nerazzurri fino al 2028.

Un momento significativo del tuo periodo all'Inter.

"Ci sono stati tanti momenti. Sicuramente quando abbiamo vinto il campionato di Serie B e siamo arrivate in Serie A. Abbiamo portato a casa il primo trofeo che abbiamo celebrato poi a San Siro, con lo stadio pieno. Più recentemente, la qualificazione alle coppe europee è stata una bellissima cosa per noi. Era un obiettivo che ci eravamo poste e finalmente siamo riuscite ad andare a giocare al di fuori dell'Italia: è una spinta che ci motiva sempre di più".

Quanto ti senti cresciuta?

"Tantissimo, sia umanamente che calcisticamente. Ho subito un infortunio importante e sicuramente questo ha influito tantissimo nella mia crescita personale. Sia calcistica che non, perché comunque poi cambiano gli obiettivi e cambiano i metodi di lavoro, e devi ritornare a giocare e non è mai semplice. E poi anche personalmente perché ci vuole una motivazione davvero molto grande. Stare nella stessa squadra per tanti anni, alla fine ti porta ad avere delle responsabilità nei confronti anche delle tue compagne: sono felice di poterle aiutare a farle esprimere ogni giorno. Cerco di lasciare loro il senso di appartenenza al club".

Cosa ti ha convinto a restare?

"Il fatto di voler arrivare a vincere qualcosa di più importante con questa maglia. Poi il senso di casa e il senso di appartenenza che sento ogni giorno quando vado ad allenarmi".