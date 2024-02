Dopo la vittoria contro l'Inter Women, ottenuta ai rigori, che ha permesso alla Fiorentina Femminile di accedere alla semifinale di Coppa Italia Femminile, il tecnico viola Sebastian De La Fuente ha così commentato il risultato ai microfoni di Firenzeviola.it: "Sono contento per le ragazze, quest'anno la Fiorentina dimostra in ogni partita di saper andare oltre le difficoltà e di saper mettere il cuore in campo. Meritiamo di essere tra le prime quattro della classifica".

Sulla reazione dopo lo 0-1:

"Ho visto una buona Viola, è stata una gara molto alla pari fino al 90', poi quando mancano le forze è normale che possano essere commessi degli errori. Le ragazze hanno dato tutto in campo".