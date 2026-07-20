Nuova esperienza in prestito per Angela Passeri, difensora di proprietà dell'Inter Women che si è legata a titolo temporaneo al Genoa Women per questa stagione. Nata il 21 luglio 2004 a Pescara, nel 2020 Passeri approda in nerazzurro per poi giocare negli ultimi anni sempre in prestito a Pomigliano, Sassuolo e Bologna, dove ha collezionato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Dall’Under 16 all’Under 19 ha vestito la maglia della Nazionale italiana, ricoprendo il ruolo di capitana e prendendo parte al Campionato Europeo Under 19 del 2022.