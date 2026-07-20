Nuova esperienza in prestito per Angela Passeri, difensora di proprietà dell'Inter Women che si è legata a titolo temporaneo al Genoa Women per questa stagione. Nata il 21 luglio 2004 a Pescara, nel 2020 Passeri approda in nerazzurro per poi giocare negli ultimi anni sempre in prestito a Pomigliano, Sassuolo e Bologna, dove ha collezionato 54 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Dall’Under 16 all’Under 19 ha vestito la maglia della Nazionale italiana, ricoprendo il ruolo di capitana e prendendo parte al Campionato Europeo Under 19 del 2022.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 18:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.