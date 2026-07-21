Naja Poje Mihelic non è più una giocatrice del Sassuolo Femminile. La centrocampista classe 2006 slovena ha salutato le neroverdi dopo tre anni per iniziare, secondo SassuoloNews.net, una nuova avventura all'Inter Women di David Sassarini. "Sono grata per ogni consiglio, ogni allenamento e ogni sorriso. Grazie per aver creduto in me, per avermi dato un'opportunità e per avermi accolto in questa grande famiglia", ha scritto Mihelic nel suo messaggio di saluto al club emiliano.