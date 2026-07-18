Prime parole da nuova giocatrice dell'Inter per Samantha van Diemen, la nazionale dominicana ufficializzata quest'oggi come nuovo elemento della squadra di David Sassarini, ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra e di affrontare questa nuova sfida. Penso che questo sia un passo importantissimo per la mia carriera; voglio giocare, visto che sono stata fuori a lungo per un infortunio importante. Non vedo l'ora di iniziare e di giocare tante partite".

Cosa pensi della Serie A?

"Penso ci siano squadre di valore, tante belle partite e ottime giocatrici di talento. È un ottimo torneo, quello che voglio".

Quali sono le tue principali caratteristiche?

"Penso di essere molto brava a giocare il pallone, sono un difensore che gioca molto la palla e sa posizionare le compagne in modo che possano fare gol e creare pericoli per le avversarie".

Un messaggio per i tifosi interisti?

"Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di incontrarli. Forza Inter".