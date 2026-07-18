Saluta l'Inter Women, e questa volta a titolo definitivo, l'ungherese Beatrix Fordos: la giocatrice magiara è stata infatti ceduta alla Lazio, club dove tra l'altro arrivò in nerazzurro nel 2022. Fordos, nell'ultima stagione in prestito al Norimberga, ha collezionato 28 presenze con una rete all'attivo nella sua esperienza all'Inter.