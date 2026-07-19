Si chiude dopo tre stagioni l'avventura di Beatrix Fordos con l'Inter Women. Il difensore ungherese, arrivato in nerazzurro nel 2023, ha rappresentato una pedina importante della retroguardia interista, distinguendosi per solidità, esperienza e affidabilità, mettendo sempre il proprio contributo al servizio della squadra. Dopo tre anni a Milano, Fordos ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale, salutando l'Inter Women per iniziare la sua avventura con la Lazio. Per lei si apre così un nuovo capitolo della carriera, mentre il club nerazzurro saluta una calciatrice che ha dato il massimo in ogni stagione.

Il post sui social e il messaggio di addio all'Inter Women

Dopo l'imminente trattativa definitivamente chiusa, il difensore ungherese Beatrix Fordos ha voluto salutare al meglio i tifosi e le tifose nerazzurre anche nel proprio profilo ufficiale di Instagram con un bel messaggio, queste le sue parole:

"Ci sono addii che sono più difficili di altri, e questo è sicuramente uno di quelli.

L’Inter e Milano è stata la mia casa per tre anni, tre anni che sono stati tra i più belli della mia vita.

È qui che ho imparato davvero cos’è la vita. Qui sono cresciuta, sono maturata e sono diventata la persona che sono oggi.

Questo club mi ha dato tanto, dentro e fuori dal campo, e le ragazze mi hanno regalato ricordi che porterò con me per sempre.

Ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie e di costruire amicizie che dureranno per sempre. Sono sempre state al mio fianco, credendo in me e sostenendomi in ogni momento. Senza di loro, questo percorso non sarebbe stato lo stesso e così speciale.

Un grazie speciale va ai nostri tifosi: il vostro affetto e il vostro sostegno non sono mai mancati, nei momenti belli e in quelli più difficili.

Lasciare un posto che ami non è mai facile, ma so che una parte del mio cuore resterà per sempre qui.

Grazie di tutto, Inter!

Sarai sempre una parte di me.



Trixi".