Domani 22 luglio alle ore 15 si alzerà il sipario sulla Serie A Women Athora. Saranno infatti svelati i calendari della massima serie femminile con la Roma che dovrà difendere il titolo e il Como novità neopromosso dalla B. Dodici squadre, ventidue giornate di campionato che saranno trasmesse tutte su Dazn, mentre la Rai trasmetterà una gara per giornata.

Il campionato di Serie A sarà preceduto, come lo scorso anno, dalla Serie A Women's Cup, al via tra sabato 22 e domenica 23 agosto con alcune gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e le restanti sul canale YouTube della Serie A Women.

Serie A Women Athora 2026-27: le date

Prima giornata – 26-27 settembre

Ultima giornata – 15-16 maggio

Soste: 10-11 ottobre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre (impegni Nazionali), 19 dicembre-10 gennaio (sosta natalizia + Supercoppa Women), 27-28 febbraio, 6-7 marzo (impegni Nazionali), 27-28 marzo (ritorno semifinali Coppa Italia-Pasqua), 17-18, 24-25 aprile (impegni Nazionali)