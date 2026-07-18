Dopo tante operazioni in entrata, l'Inter Women ne mette a segno una in uscita. Beatrix Fördős lascia infatti il club nerazzurro per trasferirsi alla Lazio. Ecco la nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Beatrix Fördős: il difensore classe 2002 si trasferisce alla Lazio a titolo definitivo".

Questa invece la nota della Lazio:

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördös dall' F.C. Internazionale.

Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l'esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti.

Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l'Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.

Bentornata Beatrix!”.