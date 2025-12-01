Si chiama Elliot Anderson la nuova ossessione di Pep Guardiola. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sacha Tavolieri per Sky Sports Schweiz, il Manchester City ha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista del Nottingham Forest, al punto da aver mandato per 10 volte i propri osservatori ad analizzare le prestazioni del giocatore. L'unico problema è che le richieste di Evangelos Marinakis, patron dei Garibaldi Reds, sono di gran lunga superiori alle valutazioni del City finora, e il club si è rifiutato di offrire al Nottingham Forest i 100 milioni di sterline. Qualunque cosa accada, Anderson rimarrà a Londra a gennaio. La sua partenza è ipotizzabile solo dopo la Coppa del Mondo del 2026.

Nel caso in cui il Forest dovesse continuare a fare muro su Anderson, il City avrebbe già pronta l'alternativa che risponde al nome di Ederson: il giocatore dell'Atalanta, accostato di recente anche all'Inter, ha un costo decisamente più accessibile e una situazione meno definita nel suo attuale club. Il Manchester City virerebbe sull'ex Salernitana se il Nottingham mantenesse un prezzo ritenuto eccessivo per Anderson.