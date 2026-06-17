"Il nuovo San Siro sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa". E' quanto spiegato da Paolo Scaroni, presidente del Milan, al TgR, a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti, a Milano.

"È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti - prosegue Scaroni -. In particolare RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi. Non assomiglierà a nessuno stadio, Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà".

Rispetto ai dubbi sollevati dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura sulla vendita del Meazza, che vede nove indagati per turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio, Scaroni si mostra tranquillo: "Ho visto che il sindaco (Sala, ndr) ha reagito con soddisfazione a questa vicenda, lui che la conosce bene. Io penso che Milan abbia bisogno di grandi progetti, per cui servono regole chiare e semplici, sia per chi le deve applicare sia per i cittadini".

Quanto alle tempistiche, Scaroni ha svelato i prossimi step: "Per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno, finita l'estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata, perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi".