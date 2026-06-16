In vacanza, ma sicuramente con la testa a quanto avviene in casa nerazzurra e, chissà, con gli occhi rivolti alla TV almeno nelle prossime ore, quando l'agenda del Mondiale 2026 prevede due partite che riguardano gli attaccanti principali dell'Inter, i componenti della ThuLa su cui si baseranno le speranze nerazzurre anche nella prossima stagione. Chissà se Cristian Chivu getterà l'occhio a Francia-Senegal e Argentina-Algeria, che si disputeranno a migliaia e migliaia di chilometri di distanza dall'Italia, a 6 ore di distanza l'una dall'altra. Il motivo sarebbe semplice: Marcus Thuram e Lautaro Martinez potrebbero giocare rappresentando la propria nazione, entrambi all'esordio nella manifestazione.

Tikus dalla panchina

Al New York New Jersey Stadium i transalpini affronteranno il Senegal con l'obiettivo di iniziare nel modo migliore il Mondiale, partita sicuramente non semplice considerato il valore degli avversari. Come sostenevano le indiscrezioni delle ore precedenti Tikus partirà dalla panchina (quanta abbondanza nell'attacco dei Bleus), pronto all'occorrenza a dare il suo contributo alla causa a gara in corso. Palla al CT Didier Deschamps.

Riscatto per Lautaro

A circa 2000 chilometri di distanza, con fischio finale previsto 6 ore dopo, l'Argentina campione del Mondo in carica esordirà contro un'altra Nazionale africana. Grandi aspettative accompagnano l'Albiceleste di Lionel Messi, che dovrebbe essere supportato in attacco da Lautaro viste anche le condizioni non ottimali di Julian Alvarez. Per il Toro la grande occasione, da titolare, di riscattarsi dal precedente Mondiale quando, a causa di una caviglia in disordine, non è riuscito a essere determinante come lui sa essere.