Dopo l'analisi su Real Madrid-Inter 2-1 offerta da José Mourinho, tocca a Cristian Chivu fotografare la strana sfida del Bernabeu: "Io non sono arrabbiato per niente, sono felice del coraggio e della personalità mostrati dalla mia squadra - le parole del tecnico romeno a Sky Sport -. Sono contento di come abbiao superato i momenti difficili, poi gli errori fanno parte del calcio. Quello che mi interessa è la reazione all'errore, l'atteggiamento e il body language. Come ci si crede fino in fondo, direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, cercando di essere dominanti al Bernabeu. Abbiamo portato a buon fine il nostro piano gioco: questo mi rende ottimista per il futuro, oltre che felice. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che avremmo concesso qualcosa in transizione. Siamo rimasti in gara, ci abbiamo creduto fino alla fine. Oggi portiamo a casa la buona prestazione, la personalità e il coraggio. Non abbiamo speculato, ma abbiamo affrontato il Real a viso aperto".

L'immagine della partita può essere quella di Pepo Martinez?

"Ma perché dovete nominarlo? Ho appena detto che mi interessa come si reagisce agli errori, e Pepo dopo questo errore che ha fatto ha avuto una reazione da portiere di alto livello. Ha fatto salvataggi importanti. A me interessa la personalità, l'orgoglio e la fiducia".

Che effetto ti ha fatto rivedere Mourinho?

"Gli voglio un bene della Madonna per quello che abbiamo trascorso insieme. E' stato un grande dal punto di vista umano per me e per la mia famiglia. Mi ha trasmesso fiducia in momenti difficili. Gli voglio un sacco di bene, mi ha fatto piacere riabbracciarlo. Gli auguro il meglio per questa stagione".

Come mai hai tolto Carlos Augusto?

"Era stanco, arrancava. Non riusciva a stare in piedi (sorride, ndr). Sono contento di quello che hanno fatto lui e Diouf. Carlos ha coronato il tutto con un gol. Ha attaccato bene la linea, ha messo in difficoltà Dumfries. Diouf ha fatto una gara importante perché ha avuto il coraggio di fare uno contro uno con uno dei terzini migliori al mondo. E' stato attento anche in fase difensiva. Mi prendo il coraggio e la personalità, abbiamo fatto una grande partita che mi dà fiducia per il futuro".