Antonio Cabrini parla a Tuttosport del presente e del futuro della Juventus, con uno sguardo al possibile mercato estivo dei bianconeri e un nome che potrebbe (secondo l'ex terzino) arrivare proprio dall'Inter.

Come si può migliorare subito l’attuale Juve?

«Carnevali e Massara hanno già una fortuna: essersi trovati un buonissimo allenatore. Tra gennaio e l’estate prossima, però, dovranno aggiustare ulteriormente la Juve».



In quali reparti?

«Servono un centrocampista e un attaccante. Ma due di livello assoluto».



Ha dei nomi in mente?

«In mezzo punterei su Calhanoglu: se non dovesse rinnovare con l’Inter è un’opportunità che la Juve dovrà valutare molto seriamente. È un giocatore che può cambiare il volto della squadra»