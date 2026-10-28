Antonio Cabrini parla a Tuttosport del presente e del futuro della Juventus, con uno sguardo al possibile mercato estivo dei bianconeri e un nome che potrebbe (secondo l'ex terzino) arrivare proprio dall'Inter.
Come si può migliorare subito l’attuale Juve?
«Carnevali e Massara hanno già una fortuna: essersi trovati un buonissimo allenatore. Tra gennaio e l’estate prossima, però, dovranno aggiustare ulteriormente la Juve».
In quali reparti?
«Servono un centrocampista e un attaccante. Ma due di livello assoluto».
Ha dei nomi in mente?
«In mezzo punterei su Calhanoglu: se non dovesse rinnovare con l’Inter è un’opportunità che la Juve dovrà valutare molto seriamente. È un giocatore che può cambiare il volto della squadra»
Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
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