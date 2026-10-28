L’Inter di Cristian Chivu affronta il Venezia con l’obiettivo di continuare a inseguire la Lazio e migliorare ulteriormente il proprio rendimento in campionato, come sottolinea stamane il Corriere della Sera. In caso di vittoria, i nerazzurri raggiungerebbero per la prima volta quota 25 punti dopo 9 giornate nell’era dei 3 punti a vittoria. La squadra, però, deve imparare a chiudere prima le partite, evitando di affidarsi continuamente a rimonte e finali in extremis e la trasferta del Penzo non va presa sotto gamba. In vista del derby, in programma sabato, l’allenatore valuta alcune rotazioni. La coppia d’attacco Pio Esposito-Ange Bonny resta in dubbio, soprattutto per le condizioni fisiche del classe 2005, reduce da un paio di giorni di febbre. L’obiettivo è gestire Marcus Thuram e concedergli un turno di riposo, se possibile.

Stankovic osservato speciale

Anche Aleksandar Stankovic potrebbe trovare spazio, considerando la necessità di gestire Hakan Calhanoglu e i limiti di Piotr Zielinski nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il giovane centrocampista potrebbe avere così l’eventuale opportunità di mostrare i progressi compiuti. Attenzione anche al fratello Filip, portiere del Venezia e protagonista nella difficile corsa alla salvezza: l’Inter conserva il 50% sulla sua futura rivendita e potrebbe riportarlo a Milano a condizioni vantaggiose. Tra i pali nerazzurri, invece, Chivu conferma Ivan Provedel, mentre Pepo Martinez dovrebbe arrivare riposato al derby. L’obiettivo è trovare continuità e ridurre gli errori, mentre l’Inter cerca di consolidare risultati e ambizioni senza perdere di vista la gestione delle energie.