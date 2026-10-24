Il Como, dopo aver surclassato lo United, risponde presente anche in campionato e lo fa battendo il Sassuolo. I lariani sono nelle primissime posizioni e vogliono disturbare le big di A. Cesc Fabregas ha partlato così a DAZN: "Non si può andare sempre a mille ma se vogliamo essere questi bisogna trovare l'energia. Ci sono mille momenti nella stagione che ora stiamo imparando a capire per prendere anche degli spunti. La squadra sta sperimentando, il Sassuolo ha avuto otto giorni per preparare la partita noi no".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 21:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione