Il Como, dopo aver surclassato lo United, risponde presente anche in campionato e lo fa battendo il Sassuolo. I lariani sono nelle primissime posizioni e vogliono disturbare le big di A. Cesc Fabregas ha partlato così a DAZN: "Non si può andare sempre a mille ma se vogliamo essere questi bisogna trovare l'energia. Ci sono mille momenti nella stagione che ora stiamo imparando a capire per prendere anche degli spunti. La squadra sta sperimentando, il Sassuolo ha avuto otto giorni per preparare la partita noi no".