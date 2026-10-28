La partita contro il Venezia potrebbe vedere in campo nell'Inter per la prima volta in stagione la coppia d'attacco Esposito-Bonny dal 1'. Sarebbe la seconda in assoluto dopo il derby perso nella passata stagione. Cristian Chivu chiede alle sue giovani punte uno step in avanti. "Può fare di più, ne è consapevole l’ivoriano: al di là dei picchi di rendimento, deve garantire una continuità maggiore - si legge sul Corriere dello Sport -. La missione vale per lui, come per Pio Esposito, fermo a due gol in undici partite. Chivu da entrambi si aspetta lo step successivo nel percorso di crescita dopo una prima stagione in cui hanno fatto capire di che pasta sono fatti e che tipo di margini di miglioramento hanno davanti".

Un dubbio in attacco, in ogni caso, resta. "Thuram, spremuto in questo periodo al punto da beneficiare di un giorno di riposo in più rispetto ai compagni dopo la gara con la Fiorentina, potrebbe essere preservato in vista del derby di sabato con il Milan, ma la scelta definitiva arriverà nelle prossime ore - si legge ancora sul quotidiano - A pochi giorni dal derby col Milan sarebbe importante per Chivu che anche Bonny ed Esposito, a prescindere dal minutaggio, dimostrino la stessa ferocia".