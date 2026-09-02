Intercettato da MilanNews al Gran Galà del Calcio, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato così degli equilibri del campionato di calcio: "Ogni anno la pressione si alza e questa è una cosa naturale. Capisco quello che Amorim vuole dire. Il Milan, la Juve, l'Inter, devono vincere sempre, noi proviamo ad avere un'esigenza massima ma perché la mettiamo noi. Ogni volta sento che anche voi ne mettete un po' di più e la accettiamo, la prendimao e andiamo avanti piano piano".