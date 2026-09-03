Durante la serata del 'Gran Galà del calcio', andata in scena ieri al Teatro alla Scala di Milano, sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di diversi tesserati dell'Inter, protagonisti assoluti delle premiazioni riferite alla scorsa stagione. Su due interviste, in particolare, si è concentrata la Gazzetta dello Sport che ha messo il focus sulle parole di Lautaro Martinez, il quale ha giurato amore ai nerazzurri svelando di aver rifiutato la corte del Barcellona. "Io ogni giorno do l'anima per l'Inter, le voci uscite erano vere. Ma io alla fine sono voluto restare qua insieme alla mia gente, ai miei compagni, ai tifosi che sono sempre magnifici", ha detto il Toro.

Di diverso tenore le parole di Federico Dimarco, MVP della Serie A 2025-26, che proprio per la stagione da record si aspettava un trattamento diverso dal club in merito al rinnovo di contratto: "Fa sempre piacere a essere accostati a grandi club come il Barcellona, ma io sono cresciuto all'Inter. Per quanto riguarda il rinnovo, però, non ne abbiamo ancora parlato. Me lo sarei aspettato in realtà, visto com'è finita la stagione, ma se ne riparlerà". Il messaggio, scrive la rosea, è stato lanciato.