"Cosa lascia il match contro l’Inter? Una sconfitta, quindi non possiamo essere soddisfatti". E' cominciata con questa considerazione la conferenza stampa di Fabio Pisacane, alla vigilia della sfida di Coppa Italia che metterà il Cagliari di fronte al Verona. Gara che in calendario arriva dopo il ko incassato per mano dei campioni d'Italia. "Allo stesso tempo, però, sono arrivate anche delle indicazioni positive: la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine, affrontando un avversario di altissimo livello con ordine, sacrificio e personalità - ha aggiunto -. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, migliorando però nella qualità delle scelte e nella capacità di essere più incisivi quando recuperiamo palla. Le buone prestazioni devono diventare risultati”.

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 23:04
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.