"Cosa lascia il match contro l’Inter? Una sconfitta, quindi non possiamo essere soddisfatti". E' cominciata con questa considerazione la conferenza stampa di Fabio Pisacane, alla vigilia della sfida di Coppa Italia che metterà il Cagliari di fronte al Verona. Gara che in calendario arriva dopo il ko incassato per mano dei campioni d'Italia. "Allo stesso tempo, però, sono arrivate anche delle indicazioni positive: la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine, affrontando un avversario di altissimo livello con ordine, sacrificio e personalità - ha aggiunto -. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, migliorando però nella qualità delle scelte e nella capacità di essere più incisivi quando recuperiamo palla. Le buone prestazioni devono diventare risultati”.