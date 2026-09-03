La separazione tra Piero Ausilio e l'Inter si è consumata, secondo la Gazzetta dello Sport, per una differenza di vedute sul rinnovo. L'ex direttore sportivo si sarebbe aspettato un prolungamento di tre anni del suo contratto, con un robusto aumento di stipendio, invece ha ricevuto un'offerta non in linea con i suoi obiettivi.

E' immaginabile, scrive sempre la rosea, che i vertici di Viale della Liberazione, in primis, non fossero più convinti di "investire" sullo storico dirigente Ausilio. Motivo per cui le parti hanno convenuto che fosse opportuno concludere subito il rapporto in maniera consensuale senza strascichi. Al posto di Ausilio è stato scelto Baccin che, curiosamente, Beppe Marotta sondò già ai tempi della Juve, proprio prima che lo stesso si trasferisse all'Inter.