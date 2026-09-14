Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Cagliari ha chiarito la situazione di Daniel Maldini, vittima di un incidente stradale domenica mattina a Milano, smentendo categoricamente che il calciatore sia risultato positivo all'uso di stupefacenti: "A seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra". Maldini, tra l'altro, ha anche pubblicato sul proprio profilo Instagram l'esito degli esami.