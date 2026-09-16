L'ombra di Antonio Conte si allunga su Luciano Spalletti? Dopo la prima sconfitta stagionale della Juve, maturata sul campo del Sassuolo, alcuni tifosi bianconeri hanno subito invocato il nome del tecnico salentino per sostituire chi ora siede sulla panchina della Vecchia Signora. E che, di fronte a questa eventualità, ha risposto a suo modo, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il NEC Breda: "E' giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole. Lei (il giornalista, ndr) ha fatto la domanda, nel farla ha rammentato il nome di Conte 2-3 volte... Si è fatto la sua locandina. Anche io quando voglio dare forza a qualcosa la ripeto 2-3 volte... Ognuno si fa la locandina che vuole, ed è una cosa che si deve accettare. La mia è che sono convinto di avere a che fare con una squadra forte, continuerò ad allenare con gli stessi criteri e le stesse condizioni con cui abbiamo iniziato. Poi ci sono da mettere a posto delle cose, perché dei gol così non li possiamo prendere e su questo avete ragione".

A proposito delle parole dell'ad del club, Giovanni Carnevali, espresse in sua difesa, Spalletti ha aggiunto: "Carnevali è un uomo di calcio, una persona esperta ed equilibrata, tutti lo conoscono e tutti sanno che persona sia nel calcio. Lui sa bene cosa deve fare, deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente. La via d'uscita è solo quella. lo sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole. Per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, quindi migliorerò".