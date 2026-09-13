Dopo la gioia per il gol vittoria contro l'Atalanta, l'apprensione per l'incidente stradale in cui Daniel Maldini è rimasto coinvolto all'alba di quest'oggi in centro a Milano: l'attaccante del Cagliari, finito con la sua Porsche Carrera al centro di uno scontro che ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave, è stato ricoverato al Fatebenefratelli per poi essere dimesso dopo gli accertamenti. "Daniel è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave", ha comunicato il suo legale Danilo Buongiorno.

L'ex Lazio è però risultato positivo all'etilometro, avendo fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla polizia locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, il giocatore ha subito il ritiro della patente.