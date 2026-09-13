Vasilije Adzic, trequartista del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il gol decisivo messo a segno contro la Juventus: "Le emozioni sono strane, ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Sono emozioni indimenticabili, l'anno scorso feci il mio primo gol alla Juventus (contro l'Inter, ndr) e stavolta ho segnato contro la mia Juve. Sono contento della squadra e della prestazione straordinaria della squadra".