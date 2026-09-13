Vasilije Adzic, trequartista del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il gol decisivo messo a segno contro la Juventus: "Le emozioni sono strane, ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Sono emozioni indimenticabili, l'anno scorso feci il mio primo gol alla Juventus (contro l'Inter, ndr) e stavolta ho segnato contro la mia Juve. Sono contento della squadra e della prestazione straordinaria della squadra".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 23:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione