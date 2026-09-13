Torna a sorridere il Napoli, che in una sfida divenuta già cruciale dopo gli ultimi ko tra campionato e Champions League riesce a ottenere una vittoria di misura contro il Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri trema per il gol dopo sette minuti di Arthur Theate, che però viene annullato per posizione di fuorigioco, poi prendono progressivamente il pallino del gioco fino a trovare la rete della vittoria con il guizzo di Stanislav Lobotka al minuto 66 dopo grande giocata di Costantino Favasuli.

Napoli che ha poi diverse occasioni per allargare la forbice, ma riesce comunque a portare a casa un successo legittimo che dà un po' di ossigeno ad Allegri, che ottiene la sua prima vittoria al Maradona da tecnico azzurro ed inguaia Domenico Tedesco coi felsinei ancora fermi a un punto.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 19:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.