C'è chi ha ipotizzato che il Como potrà giocarsi il campionato. Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha voluto esprimere le proprie convinzioni a riguardo: "Noi sembriamo una favola per come è successo tutto velocemente. Ho studiato e capito la storia del Como, quello che si è sofferto e quello che è stato fatto anni fa, chi ha giocato a Como e contro il Como. Ha una storia brillante, bellissima, ma si è sofferto. Adesso abbiamo alzato un po' il livello, la gente della città non se l'aspettava e ora vogliamo dare un sogno a questa città. Vogliamo alzare il livello, anche grazie al loro supporto