Il Frosinone torna in Serie A e nelle fila dei ciociari ci sarà anche Antonio Raimondo. Classe 2004, di proprietà del Bologna ma in prestito per la seconda stagione consecutiva con i gialloazzurri, l'attaccante ha parlato della prossima stagione a Tuttofrosinone.com.

I modelli di Raimondo e le sue ambizioni con il Frosinone

Parlando delle sue fonti di ispirazione in Serie A ha indicato, tra i top, i due attaccanti dell'Inter: "Secondo me devo cercare di rubare qualcosa da tutti i top, in particolare Lautaro Martinez e Thuram, oltre a tutti i giocatori di altissimo livello che giocano in Serie A. Da ognuno di loro cerco di prendere il meglio e portarlo sul campo. Non è facile, ma io sono me stesso e devo sfruttare al massimo le mie caratteristiche senza guardare troppo agli altri".

Sulla stagione alle porte, poi, Raimondo non si è tirato indietro. "Sono convinto che faremo una grande stagione", ha detto, prima di rilanciare: "L'obiettivo è fare la storia, perché il Frosinone non si è mai salvato in Serie A. Non voglio parlare solo di semplice salvezza: il nostro obiettivo è appunto entrare nella storia". Salvandosi sicuramente il gruppo guidato da Alvini entrerebbe nella storia del club.