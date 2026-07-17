Il Cagliari ha deciso di rinunciare ad Andrea Belotti. L'attaccante di Calcinate, infatti, non è stato confermato dal club rossoblu per la prossima stagione dopo gli approfondimenti medici effettuati nei giorni scorsi. La società sarda, dopo le visite di rito, ha richiesto ulteriori accertamenti legati all'infortunio al legamento crociato riportato dal centravanti nella scorsa annata; secondo quanto riportato da Sky Sport, al termine delle valutazioni è stata presa la decisione di non procedere con il tesseramento del giocatore.

"Belotti si è fatto apprezzare molto dal punto di vista umano, ma è stato sfortunato dal punto di vista tecnico. La volontà era quella di ripartire da lui e concedergli questa opportunità, ma purtroppo dopo visite approfondite i tempi si sono del tutto allungati e abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare. A malincuore, perché teniamo al ragazzo, abbiamo fatto questa scelta per il bene del Cagliari", ha dichiarato Pietro Accardi, direttore sportivo del Cagliari, a Sky Sport.