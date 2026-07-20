Sam Beukema ha partecipato all'incontro con i tifosi a Dimaro Folgarida insieme a Matteo Politano, Alisson Santos e Antonio Vergara. Il difensore olandese ha parlato del proprio rapporto con Napoli e delle ambizioni per la nuova stagione.

Alla domanda su cosa rappresenti per lui Napoli, Beukema ha risposto con una sola parola: "Unica". Poi ha aggiunto: "Giocare per il Napoli è sempre un onore. Però la città è sempre bellissima e anche fare delle passeggiate è top".

"Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Sulle prospettive della squadra, il difensore non ha nascosto le ambizioni: "Speriamo più in alto possibile ovviamente. Anche noi vogliamo arrivare più in alto possibile e abbiamo già cominciato a lavorare per questo". Beukema ha parlato anche delle ambizioni in Champions League: "Almeno vogliamo fare meglio dell'anno scorso, questo è chiaro. Vogliamo arrivare più lontano possibile in Champions".

Gli obiettivi personali di Beukema

L'olandese ha poi indicato i traguardi che vorrebbe raggiungere: "Andare in nazionale, con l'Olanda, e qui a Napoli voglio vincere tanti trofei. Soprattutto un bello scudetto".

Sul suo arrivo in azzurro dopo il titolo conquistato dal Napoli, ha spiegato: "Quando ti chiamano i Campioni d'Italia sei onorato e vuoi andarci subito, questo è stato il mio primo pensiero quando il Napoli mi ha chiamato. E poi difendere lo scudetto è sempre più difficile di vincerlo. Purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a vincerlo ma ci riproveremo".