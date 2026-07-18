Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato di Di Gregorio dopo l'amichevole odierna col Basilea: "Il direttore ne ha parlato. Noi vogliamo competizione in tutti i ruoli. Stiamo cercando un portiere e poi valuteremo tutte le situazioni".

Di Douglas Luiz è soddisfatto?

"Sì l'ho visto, mi aspretto qualche volta che alzi i giri del motore e che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi. Qualità nello stretto, capacità di decidere quando toccarla una volta in più e quando neppure sfiorarla, andare a sbattersi per la squadra per un pallone: questo lo fa un po' meno e deve far più attenzione".