Cattive notizie per il Napoli. Dopo il problema ricorrente al ginocchio destro delle scorse settimane, ora Alessandro Buongiorno dovrà operarsi. Per lui si prospetta uno stop piuttosto lungo.

Il comunicato del Napoli e quando tornerà Buongiorno

A rendere noti gli sviluppi è stato proprio il Napoli, con un comunicato ufficiale. "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!".

Buongiorno sarà fuori più di due mesi, con il rientro che potrebbe arrivare dopo la lunga sosta nazionali prevista tra settembre e ottobre. Sicuramente, quindi, salterà Inter-Napoli, in programma a San Siro il 5 settembre alle 18. Da capire se ora i partenopei torneranno sul mercato per sopperire alla sua assenza.