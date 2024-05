Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 5-1 contro il Cagliari: "Serata positiva, la volevamo. La prestazione non è stata eccellente, ma la serata è stata importante. Il fatto che nelle ultime avevamo perso un po' di energie e non vincevamo da tempo. Chi ho lasciato fuori era chi ha giocato di più perché non erano in condizioni ottimali, ovviamente non erano contenti di non iniziare ma poi sono entrati molto bene. Non ho mai avuto dubbi sulla serietà dei miei giocatori".

Quale dei nuovi acquisti l'ha stupita di più?

"Secondo me Pulisic è un giocatore fenomenale, per la qualità delle scelte. Quando l'ho incontrato in estate su Zoom ho avuto percezioni positive e poi ho trovato migliore di quello che pensavo ma anche giocatori come Loftus-Cheek e Reijnder. Non è facile arrivare e giocare in Italia, sono stati ottimi acquisti che faranno bene col Milan".

Resterebbe al Milan?

"Non ci siamo ancora incontrati col club, ci siamo visti sul campo perché teniamo a finire nel modo migliore. Metteremo sul piatto tutto ma non credo che sia il momento per farlo".

Che effetto le fa incontrare Ranieri?

"Ranieri è stato mio allenatore, con lui ho avuto un bellissimo rapporto. Mi ha cominciato a far pensare, è stato quello che mi ha dato lo spunto per pensare a fare l'allenatore. Per noi allenatori è un top, un mito, quando lo incontro mi fa sempre piacere".

Leao col cognome Conceicao sulla maglia?

"Non l'avevo visto, se non non lo facevo entrare (ride ndr). Sono contento per Rafa, scegliere un giocatore invece di un altro non deve essere sempre vista come una penalizzazione. Sono contento che abbiano reagito bene, è stata una bella serata. Il secondo posto è vicino ma ancora non così sicuro, dovremo fare i punti che mancano nella trasferta di Torino".