Inizia in salita la stagione di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli. Il classe 1999 non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e del suo staff per il ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro. Lo stop, anzi, rischia di essere piuttosto lungo, soprattutto se il giocatore e lo staff medico dovessero decidere di procedere con l'intervento chirurgico invece che con la terapia conservativa.

Il comunicato del Napoli e i tanti infortuni di Buongiorno

Ecco il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

Per Buongiorno, che ha compiuto 27 anni nello scorso mese di giugno, gli infortuni sono stati un grosso problema nel corso delle ultime stagioni. Tra Nazionale e club, sono 19 le partite saltate dall'ex capitano del Torino nelle ultime due stagioni, con diversi stop dovuti a problemi muscolari agli adduttori. Da capire quando il giocatore sarà nuovamente arruolabile, con il mercato che in tal senso potrebbe offrire a Manna una possibilità di rimediare alla situazione.