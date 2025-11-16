La Fiorentina alza la voce sulla questione dei lavori per ammodernare lo stadio Franchi. Il direttore generale del club viola Alessandro Ferrari delinea un quadro di forte preoccupazione e lancia un ultimatum al Comune di Firenze, annunciando che senza un accordo entro dicembre sulle condizioni per entrare nel progetto gestito sin qui solo dalla municipalità di Palazzo Vecchio, il club potrebbe restarne fuori, lamentando inoltre perdite importanti a livello economico legate in primis alla biglietteria. "Uno stadio dove i lavori iniziano nel 2024 e, forse, finiscono nel 2029 nasce già vecchio", asserisce Ferrari ai microfoni de La Repubblica.

Il dirigente viola allarga poi lo sguardo al contesto nazionale, ricordando come la candidatura italiana per gli Europei evidenzi un panorama impiantistico problematico: "È vero, si può dare anche una lettura positiva perché almeno a Firenze i lavori sono iniziati. Ma a Milano, con investimenti diversi, si abbatte San Siro e si fa uno stadio completamente nuovo da 80 mila posti dove le società sono responsabili del progetto. Una bella differenza".