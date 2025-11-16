L'Inter di Christian Chivu può contare su ben dieci giocatori che hanno già colpito il Milan, otto dei quali nel Derby di Milano. Il conteggio può salire a undici se si considera anche Esposito, a segno contro i cugini ma nel settore giovanile. Lo evidenzia il Corriere dello Sport nel suo focus sugli "specialisti" della stracittadina milanese.

Uno dei pezzi pregiati è Lautaro, autore di 9 centri contro il Diavolo, mentre Zielinski ha siglato 4 gol ai rossoneri, anche se con le maglie di Empoli e Napoli. Stesso bottino dell'infortunato Mkhitayan, in rete anche una volta ai tempi dell'Arsenal. E poi c'è l'ex Calhanoglu, tre gol (contro il suo passato) come De Vrij.

Senza dimenticare Acerbi, "altro ex che contro il Milan ha festeggiato pure ai tempi del Sassuolo, sbloccò il risultato nel match che poi consegnò all’Inter scudetto e seconda stella - ricorda il Corsport -. Quella notte, l’altro goleador nerazzurro fu Thuram, che fece il bis dell’andata. Da allora è rimasto secco. Scontato che sognino una gioia pure i due bomber di scorta (fino ad un certo punto…) Bonny ed Esposito.

Al netto dei già citati precedenti di Pio nel settore giovanile, per entrambi, se verranno impiegati, sarà un debutto assoluto nel derby. E quale modo migliore di celebrarlo se non con una rete, come peraltro fece Frattesi un paio di anni fa?", la chiosa del pezzo.