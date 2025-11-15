Walter Mazzarri, oggi lontano dalle panchine italiane, è tornato a raccontarsi in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico del Napoli ha ricordato il suo lungo ciclo in azzurro: “Sono stato l’unico a restare quattro anni con De Laurentiis. Anche chi ha vinto lo Scudetto è rimasto meno di me”.
Accusato spesso di cercare alibi, Mazzarri ha rivendicato il suo modo di proteggere la squadra: “Io difendevo sempre i miei giocatori. Magari inventavo una scusa, ma serviva a togliere pressione da loro. Non mi interessa fare bella figura, mi interessa tutelare il gruppo”. E sul celebre gesto dell’orologio: “È iconico. Lo facevo per recuperare tempo o per farmi fischiare la fine. Ormai è un meme, ma mi diverte”.
A chi lo definiva “difensivista”, risponde con i numeri: “Con me gli attaccanti hanno sempre segnato tanto. Bianchi andò al City, i tre tenori esplosero a Napoli. Il merito è aver capito subito le loro caratteristiche: Lavezzi devastante nell’uno contro uno, Cavani con una corsa infinita, Hamsik intelligentissimo e totale”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:00 Bello lo stadio nuovo, belle le parole, bello tutto... Ma ora potete andare: fra poco sarà clima derby
- 23:45 Mazzarri: "Sono stato l'unico a restare quattro anni con De Laurentiis. Le scuse? Difendevo i miei giocatori"
- 23:30 Bufera Reggina per i casi Blondett e Montalto, il tecnico Torrisi: "Succede anche in altri club, prendete Icardi"
- 23:15 Polonia, pericolo diffida per Zielinski e Zalewski: con un giallo salterebbero la semifinale playoff
- 23:00 Trento, Tabbiani guarda avanti: "Il filotto con Inter U23, Alcione e Cittadella ci dirà chi siamo"
- 22:45 InterNazionali - La Svizzera batte 4-1 la Svezia ed è (quasi) ai Mondiali: 90 minuti per Akanji
- 22:30 Turchia, Montella: "Calhanoglu? Contro la Spagna gestiremo i diffidati. Oggi ha corso tanto"
- 22:15 Tardelli: "Gattuso bravo a ribaltare la situazione. Tra i segnali Pio Esposito: ormai è una realtà"
- 22:00 Mandorlini: "Trapattoni grande allenatore, mi fa ridere chi lo definisce un difensivista"
- 21:46 Gioco aggressivo e recupero alto, ma un solo interista tra i dieci più fallosi della Serie A
- 21:32 L'ex Inter Faraoni è ancora senza squadra, ma a breve la situazione cambierà: pronto a ripartire dalla Serie C
- 21:18 Calhanoglu, possibile riposo contro la Spagna: "C'è il rischio giallo". E c'è anche il derby alle porte
- 21:04 Gol, assist e tiri: l'Inter comanda tre volte. E la fase difensiva è strettamente connessa alla capitalizzazione
- 20:50 Altobelli: "Avrei potuto vincere di più con l'Inter, per amore ho sempre rifiutato tante offerte. Rifarei tutto"
- 20:36 Chi dà una mano all'Italia? Negli ultimi 10 anni Juve e Inter le squadre con più giocatori in azzurro
- 20:22 Sky - Italia-Norvegia, Gattuso torna al 3-5-2 e si affida ai nerazzurri: titolari tutti i 5 interisti. La probabile formazione
- 20:07 GdS - Rebus Luis Henrique, l'Inter punta Norton-Cuffy del Genoa e sfida il Napoli: i dettagli
- 20:00 InterNazionali - Rigore e autogol provocato, Calhanoglu trascina la Turchia contro la Bulgaria: ma sarà playoff
- 19:41 L.R. Vicenza, Talarico: "Contro l'Inter U23 vittoria che dà più di tre punti. La corsa sotto la curva..."
- 19:26 InterNazionali - Svizzera-Svezia in campo stasera, il nerazzurro Akanji in campo dal 1'
- 19:12 Pio Esposito cresce e ha la fiducia di Gattuso, l'analisi di Giannitti: "Qualcosa sta nascendo"
- 18:58 Hans Kraay deluso dalla prova di Geertruida: "Dumfries trasmette un'energia contagiosa"
- 18:44 Verona, Frese ripensa all'autogol con l'Inter: "Non ho avuto una nottata facile. Ma sono cose che capitano"
- 18:30 videoInfallibile dal dischetto: Calhanoglu è una garanzia, Turchia in vantaggio contro la Bulgaria
- 18:15 Tutti a casa. Anzi no!
- 18:02 Haaland: "Pio Esposito? Non so molto di lui, sono onesto. Ma se gioca nell'Inter è perché ha qualità"
- 17:48 Pinetina, oggi lavoro per tre degli infortunati: presente Dumfries. Domani giornata di riposo per tutti
- 17:40 InterNazionali - Turchia fra poco in campo contro la Bulgaria: Calhanoglu al suo posto a centrocampo
- 17:35 Primavera 1, gli orari delle prime gare del 2026: con Juve e Milan si gioca di sabato alle 13
- 17:20 Sarri, De Laurentiis, Ancelotti e ora... Dimarco: focus sui calendari intasati, ma all'orizzonte nessun cambiamento
- 17:07 Futuro Sommer lontano dall'Inter? Moretto: "Permanenza più che in bilico, valutazioni a inizio 2026"
- 16:53 Scaroni sicuro: "Gli stadi moderni primo passo per far ripartire il calcio italiano e non solo"
- 16:39 Abodi: "Sugli stadi c'è un cambio di ritmo. Nel 2026 apriranno almeno tre nuovi cantieri"
- 16:25 Suwarso disincantato su Nico Paz: "Il Real Madrid vuole mantenere la recompra. Speriamo resti qui a lungo"
- 16:10 Lumezzane, Malotti: "Inter U23? La C è un campionato tosto e per loro rappresenta uno step ideale"
- 15:56 Dimarco, Calhanoglu, Sucic, Zuberek e Wullaert: chi vincerà l'eFootball Goal of the Month di ottobre?
- 15:41 L'ass. Riva: "Il nuovo San Siro ci farà sognare come il Meazza. E sarà uno stadio per tutti"
- 15:27 Calhanoglu carica la Turchia: "Ai Mondiali per mostrare tutta la nostra potenza al mondo"
- 15:12 Frattesi in campo con la Norvegia, Gattuso: "Domani partirà dal primo minuto". E c'è la replica a La Russa
- 14:57 Il Messaggero - Frendrup, il Genoa spara alto: oltre all'Inter, c'è anche la Roma sul giocatore
- 14:43 Gattuso allenta la pressione su Pio Esposito: "Non ha esami, sta dimostrando un sacco di cose"
- 14:37 Dimarco: "Esposito giovane e forte, va lasciato crescere senza pressioni. Avrà inciampi e noi lo aiuteremo"
- 14:28 Dimarco a Sky: "Felice della fiducia di Chivu e Gattuso. Alla fine dell'anno scorso ho sofferto, però..."
- 14:15 Como, Suwarso: "Inter su Fabregas? Saputo dai giornalisti. Però gli ho già chiesto di pensare ad un sostituto"
- 14:00 Altobelli esalta Esposito: "Può diventare un campione. Se l'Inter ci punta è perché ha un potenziale enorme"
- 13:46 Croazia, Dalic: "Complimenti a tutti per la qualificazione, ma quanto fatto finora non importa. Testa al Mondiale"
- 13:31 Pisacane promuove Caprile: "Ha leadership, talento e personalità. Meritava la Nazionale"
- 13:17 Materazzi acquista l'ex cinema Lilli di Perugia: "Stavolta sono stato io a supportare l'idea di mia moglie Daniela"
- 13:03 Il Messaggero - Pellegrini-Roma, rinnovo complicato. L'Inter lo segue da oltre un anno: colpo a zero?
- 12:49 Il Messaggero - Lazio, incontro di mercato tra Lotito e Sarri: costi alti per Zielinski e Frattesi
- 12:35 Atalanta, Percassi spiega la scelta Palladino al Corriere della Sera. E chiede di non toccare il tema Lookman
- 12:21 CdS - Dumfries, il derby non sembra a rischio ma serve prudenza. Martedì anche Darmian in gruppo
- 12:07 Il Giorno - Niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali. Forza Italia attacca: "Dilettanti allo sbaraglio"
- 11:53 Reijnders: "Il derby sarà difficile, ma ho fiducia nel Milan: contro l'Inter vincerà. Spero nella seconda stella"
- 11:39 Capitan Giannini carica la Roma: "Scudetto? L'entusiasmo fa volare. Se arriva un centravanti ci divertiamo"
- 11:24 Scaroni: "Nuovo San Siro, percorso completato in grande sintonia con Katherine Ralph e l'Inter. Vogliamo..."
- 11:10 GdS - Dumfries, visite in Olanda e rientro precauzionale: oggi nuovi test. Ecco cosa filtra per il derby
- 10:55 Bonny su Pio Esposito: "Teniamo gli occhi apertissimi, ma le orecchie chiuse. Se giochi all'Inter hai pressione, ma..."
- 10:40 Kjaer svela: "Nel 2008 l'Inter voleva prendermi. Eriksen? Se Christian se ne fosse andato, non avrei più giocato"
- 10:26 Ancora Bonny: "Punto a segnare ogni anno di più, sfidando me stesso. Ma conta rendere fieri i tifosi"
- 10:12 Atletico, Llorente: "Inter grande squadra, con Chivu non è cambiata. Negli ultimi 3 anni noi gli unici ad eliminarla"
- 09:58 TS - L'Inter ritrova i primi Nazionali: Dumfries già oggi ad Appiano, Lautaro domani sbarcherà a Milano
- 09:44 GdS - Futuro e tanto presente: Marotta spiega la scelta di puntare Chivu agli studenti della RCS Academy
- 09:29 CdS - Pio Esposito fenomeno che mancava all'Italia. Chivu e Gattuso non gli negano nulla
- 09:14 GdS - Lautaro quarto marcatore anche della storia dell'Argentina. Da martedì testa al Milan
- 09:00 CdS - Una poltrona per tre contro Leao: la scelta più difficile per Chivu in vista del derby
- 08:45 GdS - Gattuso non ha dubbi su Esposito: il futuro è suo. Contro la Norvegia titolare con Retegui
- 08:30 GdS - Chivu vs Allegri, ma anche Calha vs Modric. Il ritorno di Thuram e i punti chiave del derby
- 08:15 Bonny: "Io all'Inter, Bastoni me lo profetizzò. Chivu importantissimo per me. Il derby? Vale Barça-Real"
- 00:00 Uguali ma diversi