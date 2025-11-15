Dopo la vittoria della Turchia contro la Bulgaria, Vincenzo Montella ha analizzato in conferenza stampa le prossime mosse in vista dell’ultima gara del girone contro la Spagna, match ormai ininfluente ai fini della qualificazione ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico ha confermato che alcuni giocatori diffidati potrebbero essere risparmiati per evitare squalifiche pesanti nei playoff di marzo: “Dobbiamo essere intelligenti nella gestione dei possibili squalificati. Sarebbe poco saggio presentarci alla prima partita degli spareggi con qualcuno fuori”.

Tra i nomi principali c’è quello di Hakan Calhanoglu, protagonista anche contro la Bulgaria. Montella ha spiegato la sua situazione fisica:

“Calhanoglu? Probabilmente è stata la partita in cui ha corso di più. A fine gara ha accusato qualche risentimento e va monitorato, non possiamo correre rischi inutili per martedì”.

Il ct ha poi aggiunto che una rotazione preventiva era già nei piani:

“Non abbiamo molto tempo per valutare tutto, ma nella mia strategia c’era già la possibilità di schierare una squadra ‘pulita’ da cartellini”.