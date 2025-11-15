Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ha parlato in conferenza stampa, presentando il momento dei suoi ragazzi e citando anche l'Inter U23, che nella prossima giornata di campionato sfiderà proprio i trentini: "Quello che ci attende è un periodo importante. Considero questa gara uno scontro diretto: la Triestina, senza la penalizzazione, sarebbe pienamente in zona playoff, perché ha una rosa costruita per stare in alto. Poi avremo Inter, Alcione e Cittadella, un filotto che potrà chiarire definitivamente quali siano le nostre ambizioni".