Questa sera l'Italia sfiderà la Norvegia nell'ultima giornata della fase a gironi di qualificazione al prossimo Mondiale e La Gazzetta e il Corriere dello Sport concordano sulla formazione: tutti e cinque gli interisti saranno titolari. A San Siro scenderanno in campo dall'inizio nel 3-4-2 di Gattuso sia Bastoni che Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito, ad una preziosa chance dal 1' accanto a Retegui.

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.