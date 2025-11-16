Marcus Thuram è pronto a tornare titolare. Tornato in campo nelle ultime settimane al rientro dall'infortunio, anche se solo per pochi minuti, l'attaccante dell'Inter sta approfittando della mancata convocazione della Francia per lavorare duramente ad Appiano Gentile: l'obiettivo è trovare il top della forma per il derby di domenica prossima contro il Milan, dove certamente indosserà una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport.

Tikus è stato costretto allo stop lo scorso 30 settembre, quando ha sentito tirare il bicipite femorale della coscia sinistra durante il match di Champions contro lo Slavia Praga. "Da quel momento - racconta la rosea -, ha potuto seguire un piano preciso, in accordo tra staff tecnico e medico, per ridurre al massimo il rischio di ricadute e rivedere il campo a dosi minime". Ecco spiegati i circa 20' contro i kazaki del Kairat Almaty il 6 novembre e il minutaggio simile di una settimana fa contro la Lazio. In nessuno dei due casi era previsto il suo impiego dall'inizio. "Il ritorno dal primo minuto è, infatti, fissato per domenica, nel derby contro il Milan, la partita che più lo stuzzica in questi luoghi". Questi giorni di lavoro ad Appiano saranno fondamentali per ritrovare una forma fisica brillante. Nel Derby di Milano l'Inter ha bisogno del suo 9.