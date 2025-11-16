Intervistato da Il Giornale, José Altafini ha parlato di San Siro, passato nelle mani di Inter e Milan che procederanno con la costruzione di un nuovo impianto e la successiva demolizione del vecchio.

Maracanà, Wembley San Siro, Comunale di Torino, non c’è più nulla della storia di Josè Altafini.

"Provo tristezza, i teatri di un tempo magnifico, fette di vita, ricordi, gol, folla, cartoline stracciate".

San Siro è stato venduto ai due club.

"È davvero incredibile che due società storiche, riconosciute nel mondo per le loro vittorie internazionali, non abbiano un proprio stadio. Questa storia aggiunge rabbia alla tristezza. Per me San Siro resta lo stadio più bello del mondo per assistere ad una partita di calcio. In campo senti il pubblico vicino, hai addosso l’urlo della folla però il terreno di gioco è stato sempre brutto con la porta del freddo, alla destra delle tribune, quell’area coperta di segatura ma sotto c’era il ghiaccio, usavamo tacchetti chiodati, una volta Cesare Maldini si ferì profondamente al polpaccio, diciotto punti di sutura dopo un contrasto di gioco".