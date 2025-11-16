L'affetto dei tifosi per la Nazionale italiana in questo momento storico difficile è uno degli aspetti che più hanno colpito il ct Gennaro Gattuso dal suo insediamento sulla panchina: "E' un motivo di orgoglio sapere che stasera verranno quasi 70mila persone a San Siro, capisci che c'è tanta gente che ci vuole bene e sta apprezzando ciò che stiamo facendo - le sue parole a VivoAzzurro TV prima della gara con la Norvegia -. Moldova-Italia è stata seguita da 5,8 milioni di telespettatori; poi è ovvio che non possiamo piacere a tutti, ma siamo orgogliosi dell'affetto che si tocca con mano. Io sto girando tanto l'Italia e, quando vado negli stadi, la gente mi chiede dei giocatori con entusiasmo. Noi abbiamo bisogno di loro perché sappiamo cosa dobbiamo giocarci".