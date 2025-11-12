La Roma ha chiuso il ciclo di partite prima della seconda sosta del campionato condividendo la vetta con l'Inter. Un primato che sta accendendo l'entusiasmo di un'intera tifoseria, un fuoco che Gian Piero Gasperini non intende spegnere:"Di sognare sono liberi tutti quanti, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio, poi, sia positivo. Però intanto godiamoci questo momento - ha spiegato il tecnico giallorosso al TG1 -. L'importante è crederci? Quello sicuramente perché i giocatori, con il loro atteggiamento, ci credono in ogni partita. Siamo all'inizio. Quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono".