Ebenezer Akinsanmiro si ferma ai box. Il centrocampista del Pisa, in prestito dall'Inter, ha accusato un infortunio nell'ultimo match di campionato vinto 1-0 contro la Cremonese: il classe 2004 ha rimediato una lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra.

"Questo - si legge nel comunicato ufficiale del club toscano - l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco. Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore".