Una sconfitta che fa malissimo, specie per il modo in cui è maturata. L'Inter Women di Gianpiero Piovani esce dal campo di Cercola con un ko inusitato e rocambolesco, dove si divorano l'impossibile e vengono punite da un contropiede micidiale che permette al Napoli di portare a casa i tre punti. Pomeriggio surreale per le nerazzurre, che tra primo e secondo tempo collezionano occasioni su occasioni, senza trovare la via del gol tra parate clamorose di Beatrice Beretta, pali, traverse, gol annullati per fuorigioco e respinte sulla linea, per poi subire la ripartenza letale che porta al gol Cecilie Floe Nielsen che al minuto 82 semina la difesa avversaria e trafigge Cecilia Runarsdottir facendole passare il pallone tra le gambe.

Beffa atroce per l'Inter Women, con Piovani che durante la partita perde per problemi fisici Karolina Lea Viljhalmsdottir e Marija Ana Milinkovic, e che nel finale rischia di capitolare in altre due circostanze sempre con la stessa Floe. Prima storica vittoria per le partenopee contro l'Inter con conseguente sorpasso in classifica e nerazzurre che restano a quota sei: decisamente un inizio campionato al di sotto delle aspettative per Tessa Wullaert e compagne.