La Svizzera batte 4-1 la Svezia ed è quasi ai Mondiali. Maglia da titolare e 90 minuti per Akanji: il difensore nerazzurro ha guidato la difesa elvetica. Di Embolo, Xhaka, Ndoye e Manzambi le reti per i padroni di casa. Di Nygren la rete svedese del momentaneo 1-1. La Svizzera sale così a quota 13 punti, a più tre sul Kosovo. La qualificazione ai Mondiali è ormai cosa fatta, avendo una differenza reti di +11 sul Kosovo.