In estate Marco Davide Faraoni, ex Inter ed Hellas Verona, si era detto disponibile a ripartire anche dalla cadetteria. Il suo futuro, però, dovrebbe essere in terza serie: secondo quanto riferisce Trivenetogoal.it, all'inizio della prossima settimana Faraoni firmerà con la Virtus Verona. "Il mio procuratore è al lavoro per trovare la soluzione migliore. Sono aperto a tutto, ma non nego che la mia priorità resta quella di giocare in Serie A", aveva detto Faraoni a Mediaset. Ora è pronto a ripartire.