Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. I 5 giocatori dell'Inter di Chivu tutti titolari dal primo minuto con la maglia azzurra nell'ultima sfida contro la Norvegia che chiude il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. 

Resta impossibile scalzare i norvegesi dal primo posto, l'Italia dovrebbe infatti vincere con 9 gol di scarto, ma c'è la possibilità di riscattare quanto meno a San Siro il 3-0 subito all'andata. 

E Gattuso si affiderà ai 5 giocatori dell'Inter e al 3-5-2. A centrocampo torna dalla squalifica Barella, Frattesi rimpiazzerà il diffidato Tonali in vista dei playoff. Bastoni agirà da braccetto sinistro come in maglia nerazzurra, Dimarco tornerà titolare a sinistra. In avanti grande chance per Pio Esposito al fianco di Retegui. 

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso

