"E' una partita importante perché è l'ultima prima dei playoff, dovremo continuare a fare ciò che stiamo facendo. L'obiettivo è provare a vincere, scenderemo in campo per questo. Sappiamo come è finita all'andata, dovremo cercare di fare un risultato importante anche per noi stessi". Così Federico Dimarco, parlando a Vivoazzurro TV di Italia-Norvegia, in programma stasera a San Siro.

Con la Moldova hai fatto il terzo assist di fila in azzurro, il nono in totale: che goduria provi quando li fai?

"Poi dipende quando li fai... Sono contento di quello che sto facendo, ma contava vincere e lo abbiamo fatto".

Cosa vi ha detto Gattuso in questi giorni?

"Ci ha detto che abbiamo fatto un'ottima partita in Moldova e che dovremo farla anche domani (oggi, ndr).